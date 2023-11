Hamas mostra una soldatessa israeliana 19enne in ostaggio dal 7 ottobre: «Uccisa in un bombardamento» – Il video

Il gruppo terrorista di Hamas ha pubblicato un video della soldatessa israeliana Noa Marciano, rapita durante l’attacco del 7 ottobre nel Sud di Israele assieme ad altri 240 israeliani tra civili e militari. Il filmato integrale mostra la 19enne che legge un testo e alla fine viene mostrato il suo cadavere. Secondo Hamas, Marciano sarebbe morta durante un bombardamento israeliano lo scorso 9 novembre. Come riporta Haaretz, la 19enne prestava servizio come osservatore dell’esercito in una base vicino al Kibbutz Nahal Oz. L’Idf ha dichiarato di aver inviato degli agenti a parlare con la famiglia di Marciano dopo la pubblicazione del video. «Hamas continua a usare il terrore psicologico – ha detto un portavoce dell’esercito israeliano – e si comporta in modo disumano, attraverso video e foto di ostaggi, come ha fatto in passato».

