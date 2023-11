Lo “scoop” di Fiorello su Sanremo 2025: «Non lo presenterà un personaggio Rai, ma…»

«Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!». Durante Viva Rai2! oggi Fiorello ha dato un annuncio con indovinello. Come fa sapere l’AdnKronos, il conduttore ha detto che chi lo presenterà «non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del… 6». Saltando il numero 5 e aggiungendo: «Chi ha orecchie per intendere, intenda». Poi Fiorello ha anche replicato alle accuse sul bodyguard con la croce celtica: «Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro… guarda, vicino il mio orecchio». E ancora: «La croce celtica l’ho regalata io. Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati. Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball…». E sulla guerra degli ascolti dice: «Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata dicendole ‘Ma come, stai davanti alla televisione?’ e lei mi ha risposto ‘Sto guardando La7, sto studiando!’. Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu».

