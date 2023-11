Russia, il bambino non apprezza l’arrivo di Putin e si nasconde sotto le coperte in ospedale – Il video

Stanno diventando virali sui social le immagini della visita del presidente russo Vladimir Putin al Centro Dima Rogachev, polo oncologico, oncoematologico e immunologico specializzato in pazienti pediatrici, a Mosca. Nel giro di visite un bambino, Vadim, ha preferito non rivolgere la parola al presidente russo. Anzi, si è nascosto sotto le coperte. «Come ti chiami? Dimmelo da sotto la coperta», ha chiesto Putin al piccolo. Niente. A nulla, riporta Svezdanews, sono valse le minacce della madre di vietargli il telefonino per due giorni. La donna ha cercato di giustificare il figlio. «Sa è timido», ha spiegato. «Non è vero», ha precisato Vadim smentendo la madre. Alla fine il leader russo molla la presa e in difesa del giovane paziente dichiara: «Va bene, lasciatelo giocare».

