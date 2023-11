Questa è la storia di un cagnolino che compra un film a luci rosse: da quattro anni appare sui media di mezzo mondo. Sempre diversa

C’è un cane in azione da qualche anno che trova spazio sui giornali di mezzo mondo talvolta addirittura in prima pagina. Il suo nome è Marino, e il suo padrone è un signore americano che vive in South Carolina, Thomas Barnes. Il suo cagnolino è diventato famoso per averne combinata una abbastanza grossa: saltando sul letto del suo amico umano con la zampa ha schiacciato il tasto di un telecomando dando il via a un abbonamento del valore di 70 dollari per una serie di film pornografici. La notizia è uscita la prima volta il primo settembre 2019 su The News & Observer del South Carolina, perché il signor Barnes è entrato in causa con Direct Tv per quel conto da 70 dollari che subito aveva segnalato come incidente non voluto, spiegando nei dettagli l’incredibile episodio. Quell’anno la notizia non fece il giro del mondo. Ma dall’anno dopo sì.

Viralità ricorrente

Ogni 4 o 5 mesi la storia del cane Marino amante dei film pornografici fa capolino su qualche giornale cartaceo o qualche sito. Dal 2022 anche in Italia. L’ultima volta è stata pubblicata da più testate l’8 novembre 2023. Ma aveva fatto capolino anche ad agosto 2023, a marzo 2023, ad ottobre 2022, ad aprile 2022, a novembre 2021 per citare soltanto alcuni periodi in cui la storia si è viralizzata. Non si è ovviamente ripetuto l’incidente. Solo che per qualche magia del mondo dei media internazionali quella stessa notizia del 2019 si è riproposta sempre con nuovi particolari. Ogni media la arricchisce o riscrive a modo suo. I 70 dollari sono diventati in Europa 70 euro. Poi c’è stata l’inflazione e quindi qualcuno li ha fatti diventare 80 euro. Il cagnolino che era un bichon frisè è diventato di volta in volta un barboncino (che un po’ ci assomiglia), ma pure un bulldog francese o un cucciolo di labrador.

Nella fantasia sfrenata di media in cerca di click con una notizia curiosa sempre verde, il cagnolino schiacciando quel tasto avrebbe acquistato di volta in volta «un film porno», «un film porno gay», o addirittura «un canale porno». Per la Rtv di San Marino, che ha pubblicato la notizia l’11 ottobre 2022, il cane non avrebbe schiacciato con la zampina il telecomando provocando il pasticcio, ma avrebbe «masticato il telecomando». Nell’articolo si avverte questa volta il lettore che effettivamente «la storia risale al 2019, ma solo adesso è diventata virale sui media internazionali». In realtà no, ma soprattutto non è finita lì. Ora almeno i lettori di Open sono avvisati…

