Agguato al fondatore di Vox, il catalano Vidal-Quadras è grave: gli hanno sparato in faccia in centro a Madrid

L’ex dirigente del Partito popolare catalano si trova in gravi condizioni in ospedale

Sarebbe in condizioni gravissime l’ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Alejo Vidal-Quadras, oggi dirigente di Vox, colpito in faccia da un colpo di pistola in centro a Madrid. Il 78enne sarebbe stato aggredito mentre camminava per strada, quando gli si è avvicinata una persona che ha sparato da una distanza di circa due metri. Secondo El Diario, Vidal-Quadras sarebbe rimasto cosciente durante il trasporto in ospedale. Nato a Barcellona nel 1945, Vidal-Quadras è stato capo del Pp catalano dal 1991 al 1996 ed è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2014. Alla fine del suo mandato ha lasciato il Pp guidato da Mariano Rajoy per passare al movimento di estrema destra Vox che ha contribuito a fondare.

L’attentato al dirigente di Vox sarebbe stato messo a segno da un professionista, secondo la polizia di Madrid. Gli inquirenti sostengono che l’azione sia stata «programmata» con l’intenzione di uccidere. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha intanto rassicurato sulle condizioni di Vidal-Quadras: «Grazie a Dio Alejo Vidal-Quadras è fuori pericolo di vita».

