«Mille euro se ci fai assumere un tuo amico». La campagna della ditta di trasporti per trovare nuovi autisti

Autisti cercansi. La figura dei conducenti di autobus è diventata difficile da reperire sul mercato, e così c’è chi prova nuove strategie per attrarre lavoratori. Come Autoguidovie, nota società lombarda di trasporto pubblico, che ha deciso di investire sulla rete di contatti di chi già lavora in azienda: «Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra, mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro», si legge nel testo della nuova “campagna-acquisti” lanciata dalla società, che opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza e nel Milanese, ma anche in alcune zone di Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Il premio per la segnalazione andrà dunque nelle tasche di chi già lavora per Autoguidovie. Ma alcuni benefit dovrebbero arrivare anche per chi si candida. Già nei mesi scorsi l’azienda aveva infatti previsto l’elargizione di un bonus d’ingresso di 1.500 euro lordi (suddivisi in tre rate) per i nuovi dipendenti assunti domiciliati nelle regioni in cui opera la ditta, e di 3.000 euro lordi per quelli domiciliati fuori regione. Altre agevolazioni previste, come riportato dal Giorno, includevano la dotazione di smartphone aziendale, la possibilità di «valutare» l’assegnazione alla sede di lavoro più consona alle esigenze del dipendente, e quella di svolgere l’attività con la formula del part-time verticale da settembre a giugno in alcune specifiche aree. Secondo l’Unione Internazionale Trasporti Stradali, come riporta Today, la carenza di conducenti di autobus si fa sempre più acuta: cresciuta del 54% solo nell’ultimo anno, la tendenza in assenza di interventi è chiara per il futuro, considerato che oltre il 40% di tali lavoratori attualmente ha più di 55 anni.

