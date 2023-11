Caso Indi Gregory, il ministro Mantovano: «È viva e va curata, non è un tronco» – Il video

«Abbiamo visto tutti il video della piccola Indi Gregory mentre stringe il dito della persona che ha davanti, il che vuol dire che è viva e vitale, non è un tronco. Ha una malattia molto seria che merita di essere curata e non stroncata. Non so che dati avesse chi ha parlato di accanimento terapeutico. Per noi ogni vita umana deve essere al centro dell’attenzione di tutti». Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenuto in collegamento all’incontro della “Fondazione Iniziativa Europa” a Stresa. La decisione della Corte inglese sul caso della piccola e sul distacco dei macchinari nell’ospedale di Nottigham è attesa per le 16.30 (17.30, ora italiana ndr). Lo fa sapere su X il legale italiano della famiglia Gregory, Simone Pillon.

Leggi anche: