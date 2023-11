Indi Gregory, appello rifiutato: rimane nel Regno Unito. Il tentativo di Meloni: «Trasferitela da noi attivando la Convenzione dell’Aja»

I giudici inglesi hanno deciso: per ora Indi Gregory non può lasciare il Regno Unito. A informare su X è Simone Pillon, legale della famiglia. «Appello rifiutato – scrive – deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi». Uno dei percorsi è quello tracciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha scritto «urgentemente al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, chiedendo ai due Paesi di collaborare ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell’Aja». A parlarne è una nota del Christian Concern, organizzazione britannica che sta supportando i genitori della bambina. Secondo quanto si apprende, nella lettera la premier fa riferimento alla protezione dei minori, in particolare all’articolo 32 paragrafo 1 lettera b, che recita che «su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il minore abbia uno stretto legame, l’Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova» potrà «chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore». Il protocollo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma «prevede l’applicazione di uno stent all’efflusso del ventricolo destro per la gestione della condizione cardiologica e trattamenti sperimentali per l’aciduria idrossiglutarica D2,L2 (terapia con fenilbutirrato, terapia con citrato e dieta chetogenica)».

Le condizioni di Indi

La bambina inglese di appena otto mesi è affetta da una malattia gravissima e si discute da giorni di un possibile distacco dei macchinari che la tengono in vita. I genitori si sono opposti a questa ipotesi e spingono affinché la giurisdizione del caso passi a un giudice in Italia, dove l’associazione Pro Vita e Famiglia sta seguendo gli sviluppi del caso. Lo scorso 6 novembre, il governo ha conferito la cittadinanza italiana alla piccola Indi, con i genitori che speravano nel ricovero della neonata al Bambino Gesù di Roma. «Noi abbiamo dato la cittadinanza alla bambina. Adesso vediamo cosa decidono i giudici inglesi. Comunque siamo pronti ad accoglierla in Italia», aveva commentato il ministro alla Salute Orazio Schillaci poco prima della pronuncia dei giudici inglesi.

Leggi anche: