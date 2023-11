A Scholz l’accordo Italia-Albania sui migranti non dispiace, il cancelliere tedesco si smarca dal Pd: «Seguiamo con attenzione»

«Lo seguiremo con attenzione». Dal congresso del Partito socialista europeo in corso a Malaga, in Spagna, il cancelliere tedesco Olaf Scholz commenta per la prima volta il protocollo siglato tra Italia e Albania in tema di immigrazione. E lo fa smarcandosi dalla posizione assunta dal centrosinistra italiano, che si è mostrato molto critico sull’accordo, con alcuni esponenti del Pd che avrebbero pensato di chiedere l’espulsione del partito di Edi Rama dal gruppo dei socialisti europei. «Credo che si debba tenere presente che, dal nostro punto di vista, l’Albania sarà presto membro dell’Ue e stiamo quindi parlando di una questione di come risolvere insieme sfide e problemi nella famiglia europea», ha detto oggi Scholz a margine del congresso del Pse. Secondo il cancelliere tedesco, «ciò che conta ora in Europa è correggere le cose che non sono andate bene, istituire un meccanismo di solidarietà e non cercare di vincere le sfide da soli». Ed è per questo che Scholz valuta positivamente la riforma del Sistema europeo comune di asilo portata avanti da Bruxelles. Assieme alla stesura delle nuove regole, resta però anche la questione dei rapporti con i Paesi extra Ue. «Ci sarà una stretta collaborazione con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, come avviene ora, ad esempio con la Turchia, e potrebbero essercene altri», ha annunciato il cancelliere tedesco. E sul tema dell’immigrazione, Berlino ribadisce la propria posizione: «Abbiamo bisogno di una migrazione regolare di talenti e di manodopera per far crescere la nostra economia e mantenere i nostri sistemi di sicurezza sociale».

Credits foto: EPA/Jorge Zapata | Il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante il congresso del Partito socialista europeo a Malaga, in Spagna (11 novembre 2023)

