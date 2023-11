Jake Angeli, lo «sciamano» del 6 gennaio vuole tornare al Congresso Usa: correrà alle elezioni 2024

Il volto-simbolo dell’assalto a Capitol Hill si candida per un seggio in Arizona. E non è l’unico dei rivoltosi filo-Trump in lizza

Lo sciamano la cui immagine divenne il simbolo dell’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021 medita di tornare al Campidoglio. Ma questa volta da rappresentante eletto dal popolo. Jake Angeli, al secolo Jacob Chansley, ha infatti presentato ufficialmente la sua candidatura per un seggio nello Stato dell’Arizona in vista delle elezioni del prossimo anno, come riportano i media americani. Trumpiano sfegatato, attivista della rete complottista QAnon, Angeli balzò agli “onori” delle cronache di tutto il mondo per la sicumera e l’abbigliamento con cui fece irruzione insieme a centinaia di altri manifestanti dentro al Campidoglio: a torso nudo, tatuato, i colori della bandiera americana dipinti sul volto, un corna in testa e una bandiera a stelle e strisce tra le mani. Nel novembre 2021 patteggiò, dichiarandosi colpevole del reato di intralcio alla giustizia, e fu così condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere. Ora lo “sciamano” ha espresso il suo interesse formale a correre per il partito libertario. Ma come ricorda l’Ansa non sarà l’unico dei rivoltosi del 6 gennaio a provare a rientrare al Congresso dalla porta principale: Chuck Hand infatti ha annunciato di voler correre per la Camera in Georgia.

