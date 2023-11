Atp Finals, Sinner piega Djokovic per la prima volta. Giovedì sfida decisiva con Rune

Oltre tre ore di puro spettacolo tra Jannik Sinner e Novak Djokovic per vedere trionfare per la prima volta il 22enne altoatesino (7-5; 6-7; 7-6), dopo tre sconfitte in carriere contro il numero 1 del ranking mondiale. Esplodono i 15mila del Pala Alpitour quando al tie-break Sinner schiaccia il 7-1 finale. Dopo l’esordio vincente contro Tsitsipas, il 22enne ha cercato e trovato la prima vittoria in carriera contro Djokovic, che finora lo aveva sempre battuto nei tre match precedenti. La qualificazione diretta per Sinner non è arrivata, visto che l’altoatesino doveva vincere in due set per passare il turno. Il suo destino alle Atp finals si deciderà ora nell’ultima partita di questa fase contro Rune.

Leggi anche: