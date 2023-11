Milano, Simba La Rue e Baby Gang condannati per la sparatoria in corso Como

Il tribunale di Milano ha condannato i trapper Baby Gang e Simba La Rue per la sparatoria del 3 luglio 2022 in zona corso Como. Mohamed Lamine Saida ha ricevuto una condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione. Zaccaria Mouhib invece dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di carcere. Nella sparatoria in via Tocqueville sono rimasti feriti due cittadini senegalesi. La settima sezione penale di Milano ha condannato anche altri sei giovani della loro crew a pene fino a 5 anni e 8 mesi. Simba La Rue è stato condannato a 4 anni di carcere per lesioni e rapine ai componenti del gruppo rivale di Baby Touché. Il tribunale ha anche decretato la sorveglianza speciale per Simba La Rue, considerato «socialmente pericoloso». Le pene sono più alte rispetto alla richiesta della pubblica ministera Francesca Crupi, titolare del fascicolo. Entrambi i trapper erano infatti accusati di rissa, rapina, lesioni e porto di armi da sparo.

