Muschio Selvaggio, accordo economico con Luis Sal dopo la lite. La frecciata di Fedez: «C’è chi guadagna dal podcast senza farlo» – Il video

Lo scorso giugno era diventata pubblica la separazione artistica tra Fedez e Luis Sal, che insieme avevano ideato e conducevano il podcast Muschio Selvaggio. Una separazione prima silenziosa, con il creator bolognese che non era più apparso nel programma, poi assordante, tra attacchi, risposte e controrepliche, diventate presto virali. Cinque mesi dopo i due sembrerebbero aver trovato un accordo sul loro programma. Muschio Selvaggio rimane a Fedez, che continua a condurlo affiancato, dallo scorso maggio, da Davide “Mr.” Marra. È Chi a lanciare l’indiscrezione. Le parti in causa avrebbero firmato «un accordo economico e un patto di riservatezza» per porre fine alla disputa sul podcast. Sotterrata l’ascia di guerra, Fedez ha comunque qualche sassolino da togliersi riguardo alla collaborazione con l’ex amico, e lo fa proprio ai microfoni di Muschio Selvaggio nella puntata in cui è ospite il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. «Questo programma si fa senza soldi, anzi, a volte li guadagna anche chi non lo fa», dice riferendosi alla vicenda con Sal. E in un altro passaggio aggiunge un commento tagliente, nascosto dietro ai complimenti al suo nuovo collega Mr Marra: «Abbiamo dei video? Ma davvero? Allora voglio dire una cosa: voglio ringraziare Davide Marra perché avere al mio fianco una persona che lavora è incredibile, grazie. Non succede sempre».

