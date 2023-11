Nelle casse del sindacato Rai mancano 100 mila euro: «Un giornalista li ha spesi in cene eleganti»

Nelle casse dell’Usigrai mancano 100 mila euro. C’è un’inchiesta e almeno un indagato. L’ipotesi di reato è di truffa in concorso pluriaggravata e continuata. Si tratta di un giornalista in pensione che oggi Libero definisce con «un lungo curriculum di sinistra». E vicinissimo agli ultimi segretari del sindacato dei giornalisti Rai. Uno degli avvocati dell’associazione, Paolo Barone, ieri ha fornito una relazione sul buco dei conti. E al quotidiano ha riferito che «si tratta di un sistema rodato nel tempo». Questo emergerebbe «con chiarezza dallo scambio di email tra l’indagato e un’altra persona». Lui ha detto di aver speso quei soldi «in cene eleganti». Ovvero «con questi soldi ho passato serate in compagnia».

La storia

La vicenda è piuttosto complicata. Secondo qualcuno gli ammanchi partono dal 2018, quando il limite di prelievo è stato fissato a mille euro. L’accusa è di aver fornito rendiconti falsificati, rimborsi spese aumentati e firme finte. Il giornalista si sarebbe fatto autorizzare prelievi con assegni, poi monetizzati allo sportello. Ma la firma sarebbe falsa. Il totale delle entrate annue nell’Usigrai ammonta a 400 mila euro. Quindi sarebbe sparito un quarto del totale. Le entrate arrivano dalle quote di iscrizione, ovvero 20 euro all’anno per 1.700 iscritti. Mentre una fonte interna dice al quotidiano che gli ammanchi potrebbe costituire «solo la punta dell’iceberg». E una parte sarebbe stata investita, e non spesa in «cene eleganti», locuzione che fa tornare in mente i fasti dell’era Berlusconi al governo. Per questo si sospetta un complice in un istituto di credito. Il secondo indagato potrebbe essere proprio lui.

I 10 mila euro restituiti

Il giornalista ha restituito la somma di 10 mila euro. Poi si è fermato. L’altro avvocato dell’Usigrai, Bruno Del Vecchio, ha invece sostenuto che «l’importo è difficile da stabilire con certezza. A breve ci sarà la relazione della polizia giudiziaria al pm, che dovrà decidere sul rinvio a giudizio». La vicenda ha scosso la componente sindacale Pluralismo e Libertà. Che parla di altre due persone, sempre del sindacato, coinvolte. Ed esce proprio mentre il 30 novembre debutterà una nuova associazione di giornalisti chiamata Unirai. Che riunirà molti professionisti di viale Mazzini in uscita proprio dall’Usigrai.

