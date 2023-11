La nuova vita di Leonardo Lotto dopo l’incidente e la paralisi: «Mi laureo a Londra, sogno di tornare a camminare»

Leonardo Lotto è rimasto paralizzato a Melbourne in Australia. Dopo un tuffo in mare si è fratturato due vertebre. Il danno lo ha bloccato dal petto in giù. Ora vive su una sedia a rotelle. «Se non ci fossero stati i miei amici a salvarmi sarei morto. Non muovo più neppure le mani», spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo l’incidente aveva scritto un post su Instagram parlando di una maratona senza fine. «Quel post l’ho scritto all’inizio del nuovo percorso della mia vita. Per quanto avessi passato momenti durissimi nella mia esistenza, non avevo idea di quanto potesse esserci qualcosa di molto peggio. Oggi la speranza mi tiene vivo. E sogno di tornare un giorno a camminare», dice a Valentina Baldisseri.

La speranza

«Io ci credo, ho molto fiducia nella scienza. È cambiato l’approccio nei confronti delle lesioni spinali. Una volta si diceva, chissà se riusciremo a far tornar in piedi persone paralizzate. Ora si dice, chissà quando riusciremo. Ed è già un grande passo», spiega. Nel frattempo è riuscito a terminare il Master per il quale era arrivato in Australia. E a dicembre arriverà la laurea in International Management: «Mi mancavano tre esami e li ho dati in ospedale al Niguarda di Milano, i miei mi hanno aiutato a scriverla al computer. A dicembre conseguirò la Laurea a Londra e sarà un momento bellissimo». Poi vuole andare a lavorare «per realizzarmi». E dice di avere accanto a sé «due genitori fantastici. Sono un ragazzo fortunatissimo che ha avuto solo una grande sfortuna». E adesso vuole mandare un messaggio a tutti: «Di non dare per scontata la libertà che ognuno di noi possiede. Io ne sono la prova. Ora per me il percorso è in salita e mi devo riguadagnare la libertà che avevo».

