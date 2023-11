A Betlemme non è Natale. Via le decorazioni «in onore ai martiri e in solidarietà al popolo di Gaza»

La città di Betlemme, in Cisgiordania, ha dichiarato che rimuoverà tutte le decorazioni di Natalein solidarietà alla popolazione della Striscia di Gaza. «Il comune di Betlemme ha annunciato lo smantellamento delle decorazioni natalizie installate nei quartieri della città e la rimozione di tutte le decorazioni festive in onore dei martiri e in solidarietà con il nostro popolo a Gaza», ha scritto il comune su Facebook. Un portavoce della città ha dichiarato al Telegraph : «Il motivo è la situazione generale in Palestina; le persone non sono davvero interessate a nessuna celebrazione, sono tristi, arrabbiate e sconvolte; la nostra gente a Gaza viene massacrata e uccisa a sangue freddo». La tradizione di decorare un albero in occasione del Natale in Piazza della Mangiatoia risale ai tempi della dominazione britannica in Palestina, quando un albero cresciuto naturalmente accanto a una stazione di polizia locale fu abbellito con ornamenti. Negli ultimi anni l’albero è diventato molto più grande e realizzato in plastica. Così come erano aumentate anche le luci di Natale. Fonti del municipio hanno detto che a Betlemme si prevedono eventi più tranquilli, maggiormente incentrati sulle preghiere. Gli appuntamenti saranno annunciati dal Comune nei prossimi giorni.

