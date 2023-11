Diaco e la gaffe: «Applauso in memoria di Umberto Balsamo». Ma il compositore è vivo. Arrivano le scuse – Il video

Pierluigi Diaco ha fatto uno scivolone durante la puntata di BellaMa’ andata in onda ieri, giovedì 16 novembre. Durante la rubrica di Manuela Villa, il conduttore decide di fare un applauso in memoria al compositore e cantautore Umberto Balsamo. Ma l’artista è vivo e vegeto. Sono arrivate le scuse di Diaco con un video pubblicato sui canali social della Rai. «Ciao a tutti – racconta nel video diffuso su X Pierluigi Diaco – Ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso, durante la rubrica di Manuela Villa ‘Canta con me‘, in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore e mi sono scusato con lui e mi scuserò con il pubblico, lunedì nella diretta di BellaMa». E ancora: «Umberto Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia e insomma, questo accadrà lunedì pubblicamente. Un abbraccio, vi aspetto a BellaMa».

Leggi anche: