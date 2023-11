La Uefa non concede il momento di silenzio per le vittime del 7 ottobre, Polonia e Israele U21 si rifiutano di giocare il primo minuto – Il video

Stanno circolando in rete le immagini iniziali della partita tra Polonia e Israele, nazionali Under 21. La Uefa si era rifiutata di organizzare un momento di silenzio iniziale, come spesso avviene in occasione di eventi luttuosi. Le squadre avrebbero voluto commemorare le vittime del massacro di Hamas dello scorso 7 ottobre. Così, dopo il fischio di inizio, sia i polacchi sia gli israeliani hanno deciso di non giocare per un minuto. Dopo qualche attimo di raccoglimento, a palla ferma, i giocatori hanno dato effettivamente il via al match, che è finito con il risultato di 2-1 per i polacchi.

