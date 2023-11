Atp Finals, sarà supersfida Sinner-Djokovic per il trofeo. Il serbo liquida Alcaraz nell’altra semifinale

Sarà il numero al mondo Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella finale degli Atp Finals in programma domani a Torino. Il tennista serbo ha battuto infatti questa sera in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 6-3, 6-2. Ce n’erano voluti tre invece oggi al campione azzurro per avere la meglio su Daniil Medvedev, battuto per 6-3 6-7 6-1. A quattro giorni di distanza di riproporrà dunque a Torino la supersfida tra il 22enne altoatesino e il 36enne serbo, oggi n° 1 al mondo, ma che Sinner ha battuto per la prima volta proprio mercoledì sera al Pala Alpitour. Che, c’è da scommettere, domenica pomeriggio si trasformerà in una bolgia pro-Sinner. Se basterà a portare per la prima volta un italiano sul tetto del tennis mondiale, lo dirà il campo.

