Filippo Turetta è stato arrestato in Germania: era a bordo della sua auto

Filippo Turetta è stato fermato in Germania grazie al mandato di arresto europeo che pendeva nei suoi confronti nell’indagine per l’omicidio di Giulia Cecchettin. La conferma arriva dal legale del giovane, Emanuele Compagno, che ha avvisato i genitori, e anche dal ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha ringraziato gli inquirenti: «Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere». Secondo le prime informazioni, il 22enne di Torreglia era a bordo della sua auto, la Fiat Grande Punto, nel sud del Paese, quando è stato identificato e bloccato dalle forze dell’ordine. Del giovane non si avevano più notizie da una settimana, ma alcune telecamere di sorveglianza e le rilevazioni del targa system ne avevano tracciato gli spostamenti.

La fuga di Torretta

Dopo la lite a cui ha assistito un vicino nel parcheggio davanti casa, le prime immagini nelle mani degli investigatori sono quelle della videocamera di uno stabilimento industriale di Fossò. Qui Turetta ha rincorso, aggredito e caricato di peso in macchina Giulia Cecchettin. Poi si è allontanato e la targa della sua Fiat Grande Punto è stata registrata a Piancavallo, nell’area turistica. Un alert che è arrivato alla polizia solo il giovedì dopo, perché le telecamere erano in manutenzione. Ma è stato fondamentale per individuare la zona dove Turetta ha abbandonato il corpo della sua ex fidanzata – una relazione finita ormai da mesi. Le successive segnalazioni del targa system lo hanno visto passare per Cortina, poi Tarvisio e il superamento del confine con l’Austria. L’ultima rilevazione a Lienz, nel Tirolo orientale. Dove si riteneva che il giovane fosse rimasto, fino alla notizia del suo arresto in Germania.

