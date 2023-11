Israele mostra le immagini degli ostaggi portati nell’ospedale Al Shifa di Gaza: «Il 7 ottobre alle 11 erano già lì» – I video

L’esercito israeliano ha diffuso questa sera due video estrapolati dalle telecamere di sicurezza interne all’ospedale Al Shifa di Gaza, di cui ha preso negli ultimi giorni il sostanziale controllo, nei quali si vedono miliziani di Hamas condurre con la forza due ostaggi dentro locali sicuri dell’ospedale. Le immagini risalirebbero alla mattina stessa del 7 ottobre, precisamente tra le ore 10.42 e le 11.01, a poche ore dunque dall’assalto nel sud di Israele, e i due uomini rapiti condotti in stanze segrete del nosocomio sarebbero rispettivamente un cittadino nepalese ed uno thailandese, ha annunciato l’Idf. Uno dei due viene spintonato da più uomini all’interno dell’ospedale. L’altro, visibilmente ferito, viene trasportato su una barella. Attorno ai miliziani che hanno i rapiti in consegna si vedono infermieri ed altro personale in servizio all’ospedale, che Israele sostiene da tempo nasconda di fatto importanti postazioni di Hamas. Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha aggiunto che nello stesso ospedale di Al Shifa sarebbe avvenuto l’omicidio di Noa Marciano, la soldatessa israeliana 19enne di cui Israele ha confermato nei giorni scorsi la morte a seguito del rapimento il 7 ottobre. Secondo Hagari inoltre, informazioni e immagini in possesso dell’intelligence israeliano mostrerebbero che anche altri ostaggi sono transitati per l’ospedale in momenti diversi.

