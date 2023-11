Quanto costa assicurare la propria casa contro gli eventi meteo estremi? Quali danni sono coperti e quali no? – La guida

In Italia solo il 5,3% delle abitazioni è assicurato contro le calamità climatiche. Abbiamo confrontato alcuni preventivi per capire quanto costano le polizze e quali sono le condizioni

A maggio, le alluvioni in Emilia-Romagna. A luglio, il nubifragio a Milano e gli incendi a Palermo. A novembre, una nuova alluvione in Toscana. Complici i cambiamenti climatici, gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti. E l’Italia non fa certo eccezione. Secondo le stime della Società italiana di medicina ambientale (Sima), tra il 2022 e i primi sei mesi del 2023 nel nostro Paese si sono registrati 432 eventi climatici gravi. Eppure, le polizze assicurative contro questo genere di eventi sono ancora una rarità. In Italia, soltanto il 5,3% delle abitazioni è assicurato contro le calamità naturali, mentre il 44,2% è protetto contro gli incendi. Tra i motivi citati più di frequente per spiegare questi dati c’è il costo delle polizze, considerato troppo oneroso per le famiglie. Per questo ci siamo rivolti a due delle compagnie assicurative più diffuse in Italia, UnipolSai e Poste Italiane, per provare a rispondere ad alcune domande: quali sono le diverse polizze a disposizione? Quanti (e quali) danni coprono? E soprattutto: quanto costano?

La distinzione tra eventi atmosferici e catastrofi naturali

In genere le compagnie assicurative fanno una distinzione tra due diverse polizze: quelle per gli eventi atmosferici e quelle per le catastrofi naturali. Le prime comprendono i danni derivanti da grandini, forte vento, fulmini e incendi. Le seconde prevedono invece garanzie aggiuntive per i danni da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. A entrambe le aziende, UnipolSai e Poste, abbiamo chiesto due preventivi. Il primo riguarda un appartamento al primo piano di una palazzina in viale Argonne, a Milano, una delle aree della città più colpite dal nubifragio e dalla caduta di alberi dello scorso luglio. Il secondo preventivo riguarda invece una villetta a schiera in una regione del Centro-Sud Italia. Nel caso di UnipolSai, a Prato, vicino al fiume Bisenzio. Nel caso di Poste Italiane, vicino a Napoli e alla zona dei Campi Flegrei.

Quali danni sono coperti e quali no

Le condizioni di UnipolSai

Nel caso di UnipolSai, l’assicurazione per gli eventi atmosferici prevede a sua volta due opzioni. La «scelta base» copre i danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica, coperture in lamiera, finiture e sistemi raccolta acque per effetto della grandine. Il passaggio alla «scelta completa» comprende anche la copertura contro i danni a: insegne, vetrate, lucernari, pannelli solari, caduta di antenne o parabole, alberi e giardini di pertinenza dell’abitazione. La garanzia eventi atmosferici prevede l’applicazione di uno scoperto pari al 10% e una franchigia di 300€. Questo significa che il risarcimento dell’assicurazione scatta solo dopo aver superato i 300€ di danni e non supera comunque il 90% del totale. Il tetto massimo annuale di risarcimento fissato dalla compagnia assicurativa è di 30mila euro.

La polizza relativa alle catastrofi naturali – terremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti – copre invece «i danni materiali e diretti subiti dall’abitazione». Per il terremoto, il contratto prevede uno scoperto pari al 10% e un costo fisso a carico del cliente di 10mila euro, con un limite d’indennizzo fino al 70% della somma assicurata. Questo significa che, in caso di terremoto, il risarcimento scatta solo dopo che si superano i 10mila euro di danni all’abitazione. Per inondazioni e alluvioni, lo scoperto è del 10% e il costo fisso è di 1.000 euro, con un limite di indennizzo fino al 50% della somma assicurata. Per gli allagamenti, è previsto uno scoperto del 10% e di minimo 1.000 euro, con un limite di indennizzo fino a 50mila euro.

Le condizioni di Poste Italiane

La polizza di Poste Assicura dedicata ai privati è la copertura «Incendio e altri danni all’abitazione». Il contratto tutela da eventi atmosferici, terremoti, crolli, incendi, esplosioni, scoppi, atti vandalici e dolosi o fenomeni elettrici. Sono comprese inoltre anche le eventuali spese di riparazione dei guasti alle tubazioni della casa e i danni ai pannelli solari. Per quanto riguarda gli eventi atmosferici, il limite d’indennizzo fissato da Poste Italiane è dell’80% della somma assicurata, mentre la franchigia – ossia il costo fisso a carico del cliente – è di 300 euro. Nel caso specifico del sovraccarico di neve, invece, il limite di indennizzo scende al 50% e compare uno scoperto – ossia una percentuale che non rientra nel risarcimento ma resta a carico dell’assicurato – del 10%.

Per quanto riguarda gli eventi catastrofali, la polizza di Poste Italiane non prevede risarcimenti per i danni da inondazioni, alluvioni, cedimento, smottamento del terreno e frane. Discorso a parte invece per i danni derivanti da terremoto. Qui il preventivo fornito dalla compagnia prevede un risarcimento fino al 100% della somma assicurata. La franchigia, invece, varia in base alla «classe di rischio» in cui rientra l’abitazione: si va da un minimo di 500 euro di costo fisso a carico del cliente, fino a un massimo di 5mila euro.

Quanto costa l’assicurazione

Il preventivo di UnipolSai

Per l’appartamento di Milano, il costo annuale della polizza assicurativa di UnipolSai contro eventi atmosferici e catastrofi naturali è di 118,36€. Di questi: 58€ riguardano le garanzie contro gli eventi atmosferici, mentre 38€ riguardano la protezione dai danni legati a catastrofi naturali. Scendendo ancora più nel dettaglio, il premio annuo per la copertura da alluvione, inondazione e allagamento è di 17,37€. Una cifra piuttosto bassa, che si spiega probabilmente con il fatto che l’abitazione non è vicina ad alcun corso d’acqua. La garanzia contro i danni da terremoto ammonta invece a 21,34€. Se ipotizziamo di assicurare invece una villetta a Prato, a pochi metri dal fiume Bisenzio, il costo annuale della polizza lievita a 493,94€. Nonostante la vicinanza della casa a un corso d’acqua (il fiume Bisenzio), la voce che tutela contro l’inondazione e l’allagamento ammonta a soli 26,90€. A pesare sul totale è soprattutto la garanzia contro i danni da terremoto: 260€.

Il preventivo di Poste Italiane

Per l’appartamento di viale Argonne a Milano, il costo annuale della polizza di Poste Assicura contro eventi atmosferici e catastrofi naturali è di 210€. Se invece si vuole includere non solo l’abitazione ma anche il suo contenuto, il prezzo sale leggermente. Ipotizzando una somma da assicurare di 10mila euro, che comprenda per esempio gli elettrodomestici e i mobili, il premio annuo è di 225€. Come per UnipolSai, se ci si sposta in una zona del Paese a maggior rischio sismico il preventivo sale. Se volessimo assicurare una villetta a schiera vicino a Napoli, non lontana dai Campi Flegrei, il premio assicurativo da pagare ogni anno è di 300€. Se si svuole includere anche il contenuto dell’abitazione, il totale sale a 316€.

Foto di copertina: ANSA/Claudio Giovannini | La rimozione di fango e detriti dopo le alluvioni a Campi Bisenzio, vicino a Firenze (5 novembre 2023)

