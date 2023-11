Gaza, il poeta palestinese Mosab Abu Toha è stato rilasciato dall’esercito israeliano: la conferma dell’associazione mondiale degli scrittori

Il poeta palestinese Mosab Abu Toha è stato rilasciato. Lo ha riferito Pen International, l’associazione mondiale degli scrittori che si batte per la libertà di espressione. «Siamo sollevati di sapere che ora si trova con la sua famiglia», si legge su X. Abu Toha era stato arrestato nei giorni scorsi dalle Forze di difesa israeliane mentre, scrive il Guardian, stava cercando di spostarsi dal Nord al Sud della Striscia per raggiungere il valico di Rafah ed entrare in Egitto. A denunciare l’accaduto era stato il fratello sui social: «L’hanno preso quando ha raggiunto il posto di blocco, l’ambasciata americana ha mandato lui e la sua famiglia al valico di Rafah. Non sappiamo più niente di Mosab»: il messaggio di Hamza. L’arresto era stato inoltre confermato da David Remnick, direttore del settimanale americano New Yorker. Per quest’ultimo, Abu Toha ha scritto un resoconto della guerra in corso, intitolato The View From My Window in Gaza: il racconto del ritorno nel suo quartiere a Beit Lahia, nel nord dell’enclave palestinese, pochi giorni dopo essere stato evacuato nel campo profughi di Jabalia. «Sulla strada principale che porta a casa mia trovo la prima di tante scene scioccanti: un negozio dove portavo i miei figli, a comprare succhi e biscotti, è allo sfascio. Il congelatore, che un tempo conteneva il gelato, ora è pieno di macerie. Sento odore di esplosivo e forse di carne», uno stralcio della sua testimonianza del conflitto. Abu Toha, 30 anni, dopo aver studiato negli Stati Uniti era rientrato a Gaza per fondare la Edward Said Public Library, l’unica biblioteca in lingua inglese della Striscia. Lo scrittore è stato inoltre, con il suo libro d’esordio Things You May Find Hidden in My Ear, finalista per il National Book Critics Circle Award e ha vinto un American Book Award.

