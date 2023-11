Roma, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce sotto casa l’ex moglie: arrestato

L’uomo, un 34enne, ha aspettato la donna in strada, in zona Piazzale Clodio. Ma i carabinieri l’hanno bloccato in flagranza

Un uomo di 34 anni ha violato ieri sera il divieto di avvicinamento alla ex moglie e l’ha aggredita in strada a Roma, nel quartiere Prati. Ma a sventare il peggio, questa volta, è stato il tempestivo intervento dei carabinieri. Il 34enne si è appostato nei pressi della casa della donna, nei pressi di Piazzale Clodio, e quando l’ha vista si è scagliato con violenza contro di lei. Bloccato in flagranza dai carabinieri, è stato posto in stato di fermo. Il pm ha chiesto al gip la convalida dell’arresto con l’aggravamento della misura cautelare. Le indagini sull’episodio, riferisce l’Ansa, sono ora affidate ai carabinieri della stazione Ponte Milvio della capitale.

