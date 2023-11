Coppa Davis, Sinner e Sonego vincono il doppio: l’Italia è in semifinale

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego portano a casa il secondo punto necessario all’Italia per battere l’Olanda e conquistare l’accesso alle semifinali di Coppa Davis. Questa mattina non era cominciata bene l’avventura degli azzurri contro gli Orange. Davanti ai 2mila di Malaga, nel primo singolare delle Finals 8, Matteo Arnaldi – 44esimo del mondo – aveva perso il match contro l’olandese Botic Van de Zandschulp – 51esimo del mondo – 6-7, 6-3, 7-6 in quasi tre ore di gioco. Nel secondo singolare, era stato Jannik Sinner a pareggiare i conti battendo in due set l’avversario, il numero 23esimo al mondo Tallon Griekspoor per 7-6, 6-1. L’ultimo punto che assegnava l’accesso alle semifinali se lo sono giocato in doppio Sinner e Sonego subito dopo., scelti dal capitano dell’Italtennis Filippo Volandri. La coppia ha sfidato Koolhof-Griekspoor nel match che è finito 6-3, 6-4. L’Italia supera l’Olanda con un risultato complessivo di 2-1

