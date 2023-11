Il bambino col berretto di Spiderman, l’anziana ferita, la folla inferocita: Hamas pubblica il video della liberazione dei 13 ostaggi israeliani

Un video che ritrae i primi ostaggi israeliani liberati da Hamas è stato pubblicato dal partito-milizia sui propri canali social. I 13 prigionieri, 9 donne tra cui 6 anziane e 4 bambini, sono stati rilasciati nell’ambito dell’intesa per un cessate il fuoco temporaneo nei combattimenti con Israele dopo quasi 50 giorni. Il filmato mostra alcuni miliziani di Hamas consegnare agli operatori della Croce Rossa gli ostaggi: questi ultimi vengono trasferiti sul mezzo dell’organizzazione umanitaria. Spauriti, una madre e un bambino entrano nel mezzo sanitario, seguiti da due donne anziane – una delle quali portate a braccia da un terrorista in quanto ferita. Subito dopo il gruppo dei 13 è passato dal valico di Rafah verso l’Egitto, poi ha fatto rientro in Israele a 7 settimane dal rapimento.

Leggi anche: