Kiev, nella notte massiccio attacco di droni russi sulla capitale ucraina. Zelensky: «Lanciati nella notte del genocidio dell’Holodomor. Terrore consapevole»

Stanotte l’esercito russo ha lanciato un vasto attacco contro Kiev e il distretto della capitale ucraina. Secondo quanto dichiarato dal capo dell’amministrazione militare della città Mykhailo Shamanov la contraerea ha reagito distruggendo circa 40 bersagli aerei. «Questo è il quarto attacco con droni Shahed contro Kiev in un mese. Quello della scorsa notte è il più massiccio dall’inizio dell’invasione russa», ha detto Shamanov. «Più di 70 Shahed sono stati lanciati contro l’Ucraina nella notte del genocidio dell’Holodomor. Terrore consapevole. In questo momento particolare. La leadership russa è orgogliosa di poter uccidere», ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «I nostri soldati hanno abbattuto la maggior parte dei droni. Purtroppo non tutti». Su Telegram il sindaco Vitaliy Klitschko informa che nel quartiere Dniprovskyi i rottami di un drone hanno colpito un condominio, come pure a Solomianskyi, si cerca di estrarre due donne dalle macerie. Il ministero dell’Energia ucraino ha dichiarato che 120 istituzioni e 77 edifici residenziali nel centro di Kiev sono senza energia elettrica a causa degli attacchi di questa notte.

(In copertina omaggi floreali al memoriale dei Cento Celesti, per le persone uccise durante la rivoluzione Euromaidan a Kiev. Gli ucraini celebrano il “Giorno della dignità e della libertà” e il decimo anniversario della rivoluzione, 21 novembre 2023. Foto EPA/Oleg Petrasyuk)

