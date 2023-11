Liliana, l’ostetrica che ha fatto partorire una mamma nel traffico di Roma vestita da tanguera. «Ho dovuto farla nascere a mani nude»

Ieri, a Prati, nel traffico di Roma, una donna ha dato alla luce una bambina, ad appena 200 metri dalla Casa di cura Santa Famiglia di via dei Gracchi. «Sono arrivata trafelata nella casa di cura, non mi ero ancora cambiata. Poi ho avuto uno strano presentimento: sono scesa in strada e poco dopo ho sentito le grida che ho capito essere quelle della fase espulsiva del parto», racconta l’ostetrica che seguiva la mamma e ha guidato tutta l’operazione. Inizia così a Il Messaggero il racconto di Liliana Celestina Evangelista, 54 anni, che da 33 anni fa nascere bambini. La donna, arrivata davanti all’auto, si è tolta il cappotto e, vestita da tanguera, «a mani nude», ha fatto partorire la donna. «Le persone erano atterrite, non avevano capito che fossi un’ostetrica, dopotutto indossavo abiti inusuali. Mi sono messa subito al lavoro, ho cercato di tranquillizzare la mamma che era sdraiata sul sedile anteriore, lato passeggero: si vedeva già la testa della piccola, non c’è stato tempo neanche di indossare i guanti. Nell’auto il fratellino di due anni ha assistito al parto. Ho aiutato la bimba a nascere e al primo vagito la folla in strada ha applaudito e in tanti hanno gridato “brava!”». «Poi – ha raccontato – ho messo la neonata a contatto con la mamma, sulla sua pancia, e l’ho protetta con una copertina che mi ha dato il papà». Nel mentre una squadra di soccorso è scesa in strada per mettere in sicurezza il cordone ombelicale, portando mamma e la piccolina dentro la casa di cura. «La piccola – spiega Liliana emozionata – pesa 3 chili 340 grammi, insomma, è una bellissima bimba». Liliana, «l’ostetrica dei vip», racconta Il Messaggero ha fatto nascere i figli di tanti volti noti come Sveva Sagramola, Pierfrancesco Favino, Gianmarco Tognazzi, Max Gazzè, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Ricky Memphis e Aldo Montano, così come i 5 nipoti di Giovanni Malagò. E da venerdì la piccola, di una famiglia di origini cinesi residente a Rieti, rimasta bloccata nel traffico romano.

(in copertina Liliana nella foto del Messaggero)

