Palermo, tre specializzande accusano il prof di Medicina: «Commenti sessisti»

Tre specializzande di chirurgia generale ora accusano un professore di medicina dell’università di Palermo. La vicenda è quella dei commenti sessisti, innescata da una lettera anonima la settimana scorsa. E ora la storia fa un salto di qualità. Le loro testimonianze con nome e cognome sono riportate nella relazione chiesta dal rettore Massimo Midiri. E, spiega l’edizione palermitana di Repubblica, l’indagine interna parla di commenti a sfondo sessista da parte del professore, che è anche primario di un reparto dell’ospedale universitario. Midiri ha inviato una lettera in procura. E ha attivato il collegio di disciplina. Che audirà gli specializzandi e poi il professore. Un episodio in particolare è accaduto davanti a diversi testimoni: nella sala riunioni il prof ha accusato una specializzanda di voler andare in sala operatoria con un altro docente per motivi non professionali (eufemismo). E ha rivolto commenti scurrili sull’abbigliamento delle studentesse. «Non sono un mostro, ho moglie e tre figli», ha detto il docente al quotidiano. I suoi collaboratori hanno negato le frasi sopra le righe. Midiri invita gli studenti a segnalare «episodi di discriminazione di qualunque natura».

Leggi anche: