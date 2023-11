Litiga sui social con l’ex marito e lo fa picchiare con un tirapugni e una mazza da baseball: sei arresti a Bari

Una donna ha litigato con l’ex marito su TikTok e Instagram e poi ha chiesto a cinque persone di farlo picchiare. L’11 ottobre scorso un 43enne di Casamassima in provincia di Bari è stato aggredito in piazza Aldo Moro con mazze da baseball e tirapugni. Prima il commando aveva anche danneggiato la sua auto. Poi lo ha accerchiato e colpito anche quando era a terra. La procura di Bari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e sei. L’ex moglie ha organizzato il pestaggio: «La donna, indispettita e decisa a vendicarsi aveva chiesto ad alcuni suoi familiari e conoscenti di dare un’esemplare lezione all’ex marito che l’aveva offesa», scrivono i carabinieri in un comunicato. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Poi hanno sequestrato la mazza e il tirapugni.

