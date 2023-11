A Glasgow andrà all’asta «AGILE», l’opera d’arte di Banksy dedicata alla resistenza ucraina

A dicembre verrà battuto all’asta una serigrafia di Banksy dalla casa d’aste scozzese McTear’s. Si chiama AGILE e rappresenta un topolino bianco che, scivolando su una scatola di cartone, graffia la lettera F e R che si trovano sull’involucro e che andavano a comporre la parola “fragile”. Il misterioso artista britannico, della cui identità si è a lungo speculato ma non è stata ancora rivelata – nonostante di recente la Bbc abbia tirato fuori un’intervista di 20 anni con una voce che l’emittente attribuisce al writer -, aveva realizzato 50 stampe a edizione limitata con questa immagine, messe in vendita nel 2022 per finanziare la popolazione ucraina. Il termine “agile” sarebbe un omaggio alla resilienza del popolo di Kiev e delle regioni che stanno affrontando la guerra contro l’esercito russo. Secondo gli esperti, i graffi sono stati realizzati con un tagliapizza e ogni stampa è un pezzo unico, con graffi diversi.

A quanto verrà battuta

La serigrafia all’asta a Glasgow non faceva parte di quel lotto, ma è stata realizzata a parte dall’autore come regalo a colui che ora l’ha messa in vendita. L’asta si terrà il prossimo giovedì 14 dicembre. «Thanks Chris», «grazie Chris», è la dedica che si legge sull’opera. Il numero di serie in rosso sulla scatola di spedizione è un riferimento alla data di completamento dell’opera d’arte. «La dedizione personale e il fatto che questo pezzo sia stato prodotto separatamente dall’edizione originale di 50 esemplari, elevano quest’opera d’arte a un livello diverso», ha dichiarato la direttrice di McTear, Magda Ketterer, «raramente vediamo opere di Banksy di questa qualità andare all’asta in Scozia, ed è meraviglioso che accada qui a Glasgow, una città che è vicina al cuore dell’artista». Secondo gli esperti, la serigrafia verrà battuta a un prezzo di circa 60mila sterline, quasi 70mila euro.

