L’identità di Banksy rivelata da un audio della Bbc? «Il tuo nome è Robert Banks? Solo Robbie» – L’audio

La presunta identità di Banksy, lo street artist britannico conosciuto esclusivamente per le sue opere, potrebbe essere stata svelata. In un audio di un’intervista di 20 anni fa, saltata fuori nell’ambito di uno speciale radiofonico della televisione pubblica dal titolo The Banksy Story, si ascolta uno scambio di battute apparentemente rivelatore fra il reporter Nigel Wrench e una voce attribuita dall’emittente al writer. Alla domanda dell’ex anchor (al minuto 17:32) se il suo nome fosse «Robert Banks?», l’intervistato risponde: «It’s Robbie (è Robbie)». Poi la conversazione, che all’epoca non raccolse interesse, si sposta sulla nozione di «arte», che il presunto Banksy definisce «un’idea di fruizione veloce destinata a comunicare un messaggio e poi ad andare in polvere». Da tempo si specula sull’identità dello street artist, le cui opere sono apparse nei luoghi più disparati del pianeta: dalle periferie inglesi, all’Ucraina fino alla Palestina. Quest’ultimo tassello potrebbe confermare (ma anche allontanare) l’ipotesi che dietro il profilo misterioso dell’artista ci sia il 53enne di Bristol, Robin Gunnigham. Supposizione, questa, presa per buona dall’imprenditore musicale Andrew Gallagher, in una causa per diffamazione intentata di fronte al tribunale di Londra dove il presunto street artist avrebbe dovuto presentarsi, rivelando la sua identità, davanti al giudice. Nonostante le ipotesi nessuno sa con certezza chi si nasconda dietro il nome di Banksy.

Fonte: audio BBC

Leggi anche: