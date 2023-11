Monza, la storia di Mohamed Salah il super custode che sventa decine di furti

Si chiama Mohamed Salah, come il campione di calcio, suo connazionale, del Liverpool. Ma a Monza è più famoso del calciatore. Perché «Mimmo l’egiziano», custode di un condominio signorile di via Rovani, a due passi da Villa Reale, nel quartiere bene della città, è un super eroe. Ha fatto arrestare quasi 40 ladri in 30 anni di servizio. «Sono 37, per la precisione, ma ci tengo a dire una cosa: non sono un giustiziere, quando vedo qualcosa di sospetto, la prima cosa che faccio è chiamare le forze dell’ordine; sono sempre in contatto con polizia e carabinieri», spiega, intervistato al Corriere della Sera.

I salvataggi di Mimmo

L’ultima azione qualche giorno fa, quando una coppia di ladri è stata beccata mentre tentava di scavalcare il cancello di uno dei condomini. «E lì, devo ammettere, ma le sono vista brutta. Faccio sempre un giro in zona, alla sera, questo è un quartiere residenziale, ad agosto, e sotto Natale, sono i periodi peggiori. Erano in due, con il volto coperto dalla mascherina. Me li sono trovati davanti a un metro da me, uno con un piede di porco, l’altro con un grosso cacciavite in mano. Mi volevano colpire, avevo la mia torcia in tasca e gliel’ho puntata in faccia, poi è arrivato un loro complice con un’Audi A3 e sono scappati. Questi erano professionisti, ne sono sicuro». Poche settimane fa ha invece sventato il furto per un’auto parcheggiata in strada, mettendo in fuga i ladri prima che potessero completare l’azione.

Mimmo e l’arrivo in Italia

«Mimmo», spiega il Corriere, ex insegnante di educazione fisica ad Alessandria d’Egitto, con un passato da sollevatore di pesi, ha una certa stazza. In passato ha giocato a calcio a Sesto San Giovanni. «Ero un difensore, il mio ruolo era quello del libero. Il calcio è il motivo che mi ha portato in Italia. All’epoca parlavo solo la mia lingua. Il mio allenatore, che di lavoro faceva l’amministratore di condomìni, mi ha aveva trovato il posto, qui a Monza». «La mia automobile di quei tempi, una Fiat Ritmo, era l’unica che rimaneva parcheggiata in strada. Io ero il primo straniero del quartiere – racconta – avevo paura di non essere accettato. Poi, dopo due settimane, ho bloccato quattro ladruncoli in ascensore, e mi hanno assunto». Il guardiano è diventato una specie di istituzione nel quartiere e non solo. La scorsa estate si ferma una macchina: «La persona alla guida mi saluta, e mi chiede come sto: era il sindaco». «Dopo tutti questi “arresti”, forse una piccola medaglia la meriterei», conclude.

(Foto Fb Mimmo l’egiziano)

