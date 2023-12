Meloni: «Il salario minimo? L’opposizione ha avuto 10 anni e non l’ha fatto. I sindacati siano coerenti: accettano paghe da 5 euro»

Il 2023 è stato un anno «tosto» per Giorgia Meloni. «È accaduto tutto quello che poteva accadere, ma affrontiamo ogni problema nel modo più serio e pragmatico possibile nell’interesse dei cittadini italiani. Nel disastro che ci stiamo trovati a gestire, i risultati che arrivano raccontano di un lavoro serio», dice oggi in un’intervista a Non Stop News su Rtl 102.5. La presidente del Consiglio conferma che l’intenzione e l’impegno di governo e maggioranza «è lavorare per migliorare le condizioni dei cittadini». E polemizza con l’opposizione su salario minimo e migranti. «L’opposizione mi fa sorridere», visto che «hanno avuto 10 anni e non l’hanno mai fatto». Mentre i sindacati «dovrebbero essere più coerenti, visto che accettano contratti da 5 euro». Sull’accordo con l’Albania Meloni dice che la sinistra lo contesta «perché non vogliono che risolviamo il problema dei migranti». Invece secondo la premier l’accordo con Tirana «è innovativo, utile, può anche rappresentare un precedente se riusciamo a farlo funzionare bene, ed è nel pieno rispetto del diritto internazionale». Mentre sul premierato dice che «alla fine arriveremo al referendum. Faranno di tutto perché non arrivino in porto, ma alla fine decideranno gli italiani». Il centrodestra, dice, è in salute e non teme le elezioni europee.

