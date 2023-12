Gaza, Israele avanza nel sud della Striscia. Blinken: «Servono corridoi con cibo e medicine per i civili»

Proseguono le operazioni dell’esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza, in particolare a Khan Younis, roccaforte di Hamas. Decine di obiettivi di Hamas sono stati colpiti. Nei combattimenti di Gaza sono morti altri due soldati dell’esercito israeliano, portando il bilancio a 86 dall’inizio degli attacchi di terra. Secondo quanto si apprende, continuano anche le operazioni nel nord della Striscia. Nell’area circostante al campo profughi di Jabalya – dove le truppe sono avanzate – sono stati individuati diversi tunnel e armi da combattimento ed è stato catturato un avamposto significativo di Hamas. Intanto, dagli Stati Uniti, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha ribadito – a seguito del blocco da parte dei repubblicani al Senato del voto per la proposta di legge con il sostegno a Israele e Ucraina – che il rafforzamento degli aiuti a queste due nazioni e al confine con il Messico «sono priorità bipartisan che meritano sostegno bipartisan».

L’appello di Blinken: «Aprire corridoi sicuri per i civili»

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un’intervista alla Cnn ha lasciato intendere che l’esercito di Israele sembra stia ascoltando il suo appello a operare diversamente da quanto fatto nel nord di Gaza, in termini di danni ai civili. Blinken ha sottolineato la necessità di creare «corridoi sicuri» affinché i civili possano spostarsi «da aree che potrebbero essere in pericolo a luoghi dove saranno al sicuro con cibo, acqua e medicine a sufficienza». Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lancia nuovamente l’allarme sulle condizioni in cui versa il sistema sanitario di Gaza. Che è «in ginocchio ed è vicino al collasso».

