Varedo (Monza), 85enne prende a martellate la moglie e poi si dà fuoco: morto l’uomo, grave la donna

Una donna di 79 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito. L’uomo, un 85enne, è morto dopo essersi dato fuoco. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, nella casa dei due coniugi a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Sono stati alcuni testimoni ad allertare le forze dell’ordine e i sanitari del Pronto soccorso. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe prima colpito la moglie con un martello e poi sarebbe uscito in giardino, dove si sarebbe cosparso di benzina e dato fuoco. I due coniugi sono stati trasportati d’urgenza in pronto soccorso. La donna è ricoverata in neurorianimazione in prognosi riservata al San Gerardo di Monza, mentre per l’85enne – trasportato al Niguarda – non c’è stato niente da fare. Secondo le prime ricostruzioni che emergono, l’uomo soffriva di depressione.

