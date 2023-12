M5S, l’annuncio di Conte: «Voto online per donare 1 milione di euro ai territori alluvionati in Emilia Romagna»

Il Movimento 5 Stelle chiama i suoi iscritti a esprimersi con un voto online sulla possibilità di donare 1 milione di euro per i territori alluvionati in Emilia Romagna. Ad annunciarlo è Giuseppe Conte: «Vi ricordate quando in pandemia Giorgia Meloni proponeva 1000 euro con un click a tutti? Arrivata al Governo di fronte all’emergenza dell’alluvione in Emilia Romagna, Meloni è stata velocissima a infilarsi gli stivali ma ha lasciato per mesi i cittadini senza aiuti e ristori», scrive il leader pentastellato. «Non vogliamo restare a guardare. I nostri iscritti possono ora votare e scegliere di destinare 1 milione di euro che arrivano dalle restituzioni degli eletti del Movimento. Come sapete, infatti, nel Movimento rinunciamo a una parte del nostro stipendio, dell’indennità per la carica politica. Saranno usati per interventi utili al territorio colpito dall’alluvione», conclude.

La votazione

Per questo, Conte ha sollecitato l’assemblea degli iscritti del Movimento a dare la propria opinione. Ma non solo. Lunedì 11 dicembre sono chiamati ad approvare anche la proposta del garante e fondatore Beppe Grillo, d’intesa con il presidente, di rielezione del tesoriere nella persona di Claudio Cominardi. Oltre a ratificare l’elezione a vicepresidente di Chiara Appendino, che sostituirà Alessandra Todde ora candidata presidente della Regione Sardegna. Infine, gli iscritti inoltre dovranno eleggere i componenti di alcuni Comitati previsti dallo statuto.

