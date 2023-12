Re Carlo affida a un omeopata le cure della Casa Reale: «Così mette in pericolo le basi della medicina»

Re Carlo III ha nominato il dottor Michael Dixon capo ufficiale medico della Casa Reale. Dixon, 71 anni, è un medico favorevole all’omeopatia oltre che un amico del re. Negli anni ha sostenuto la possibilità di guarire attraverso la fede e le virtù dell’erboristeria, racconta il Guardian. Il suo ruolo, spiega il Sunday Times, non è però quello di medico ufficiale del re. Ciò nonostante, ha accompagnato Carlo III anche in un viaggio in Kenya il mese scorso. Il suo ruolo prevede una responsabilità generale sulla salute del sovrano e della famiglia reale e la gestione di un’équipe di medici a Buckingham Palace. Ma può anche essere chiamato a rappresentare la Corona nei colloqui con il governo, come è avvenuto durante la pandemia. Chi lo ricopre lavora part time in cambio di un compenso “modesto”, che copre le spese e i viaggi. Dixon ha lavorato per anni nel servizio sanitario nazionale, ma è anche sempre stato un sostenitore della medicina complementare.

Si racconta anche che una volta invitò un guaritore cristiano nel suo ambulatorio per curare malati cronici. E ha sperimentato la cura di un dolore alla spalla con un arbusto africano. Edzard Ernst, professore emerito dell’Università di Exeter e critico dell’omeopatia, ha detto al Guardian che «chiunque promuova l’omeopatia sta mettendo in pericolo le basi della medicina. Indebolisce il servizio sanitario nazionale e causa danni e alla società. L’omeopatia non è una terapia efficace. Il re può nominare chi vuole, ma è indubbio che nel campo dell’assistenza sanitaria spesso ha favorito terapie dubbie».

Foto copertina da: Sunday Times

Leggi anche: