A Sanremo quattro posti gratis per gli under 30, il concorso per la finale: come fare domanda

Quattro giovani fortunati (più gli accompagnatori) potranno partecipare all’ultima serata del Festival di Sanremo 2024. A lanciare l’opportunità è stata la Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi istituzionali che ha previsto anche il soggiorno a Sanremo per due persone dal 10 all’11 febbraio prossimi. Gli unici requisiti per poter partecipare sono: essere un un giovane abbonato Tv nato non prima dell’1 gennaio 1994 o, in alternativa, essere un abbonato Tv con un figlio e/o nipote nato tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007; ed essere necessariamente in regola con il pagamento del canone Rai. La Rai si occuperà di coprire i costi dei pasti, del pernottamento e del trasferimento dal luogo di residenza a Sanremo e ritorno per i vincitori e relativi accompagnatori. L’estrazione sarà il 22 gennaio 2024 in un concorso a premi, alla presenza di un notaio.

Come partecipare

La Rai ha stilato un regolamento con tutto l’iter da fare. Come primo passaggio bisogna scrivere all’indirizzo e-mail iniziativasanremo.canone@rai.ita tra il 10 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024 fornendo nome e cognome dell’abbonato, codice fiscale e recapito telefonico. Nel caso in cui l’abbonato voglia far partecipare un figlio e/o un nipote, è necessario che ci siano anche i seguenti dati: nome, cognome e codice fiscale del figlio e/o nome, cognome e codice fiscale del nipote indicando anche i dati del titolare dell’abbonamento della famiglia di appartenenza. Si può indicare un solo figlio e/o nipote. Se il figlio o nipote sono minorenni, potranno partecipare solo se entrambi i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale dà il via libera. Se si inviano più email, sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente la prima.

