Fedez e il dito medio verso l’hater denunciato per le minacce al figlio Leone. «Non basta una lettera di scuse» – Il video

Fedez aggiorna i suoi followers in merito alla denuncia presentata dopo gli insulti indirizzati al figlio Leone in campo a San Siro. «Vi dico solo che è già venuto all’ovile con l’avvocato per chiedere scusa», ha detto il rapper su Instagram. «Ma non ce la caviamo con una letterina di scuse, ci devi mettere la faccia e se non ce la vuoi mettere te la faccio mettere uguale», ha aggiunto, spiegando che quindi le vie legali continuano. In sottofondo si sente la voce di quella che sembra essere il suo ufficio stampa. Lo invita a fermarsi per non incorrere in altri problemi legali. Anche perché il rapper, nella storia che non è visibile sul suo profilo, espone il dito medio contro il denunciato.

«Avete solo un proiettile, chi colpite?», aveva scritto un utente commentando un post in cui comparivano Theo Hernandez e il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Minacce che avevano provocato una dura reazione dell’artista. «Vi aspetto sotto casa, conigli infami», aveva detto sfogandosi in un video sui social.

