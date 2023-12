Fax gate, stasera Luigi Di Maio dirà la sua versione dei fatti sul Mes a Piazzapulita

Dopo esser stato tirato in mezzo dalla premier Giorgia Meloni, sul Mes, Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, ex capo politico del M5S, oggi torna in televisione, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita. Negli studi del programma La7 racconterà la sua versione dei fatti sul fax, datato 10 dicembre 2020, mostrato dalla presidente del Consiglio in aula, con l’accusa, verso Giuseppe Conte e i 5 stelle di aver posto l’ok sul provvedimento «con il favore delle tenebre». Di Maio che oggi è rappresentante speciale della Ue per il Golfo, spiega Pulciarelli su Repubblica, avrebbe voluto mantenere una posizione riservata ma l’argomento «tocca corde sensibili: Di Maio era nel Movimento che nel 2014 fece la sua campagna elettorale delle Europee per l’uscita dall’euro».

