Israele, i tre ostaggi uccisi dall’esercito sventolavano bandiera bianca. Sotto assedio a Gaza anche la parrocchia latina

Sventolavano bandiera bianca i tre ostaggi israeliani uccisi ieri a Gaza dai militari loro connazionali in un «tragico errore». Lo svelano i primi riscontri dell’indagine interna all’Idf: i tre, secondo quanto emerge, erano a torso nudo e uno di loro aveva levato un bastone su cui era attaccato un drappo bianco, segno universale di resa. Un segnale che non sarebbe stato visto però o considerato dai soldati, che li hanno uccisi – sostengono – credendoli terroristi. Una giustificazione che non basta all’esercito però, che parla già di «violazione delle regole d’ingaggio». Secondo i dettagli dell’indagine riportati dai media israeliani, Yotam Haim, Samer El-Talalka e Alon Shamriz – tutti tra i venti e i trent’anni – erano in qualche modo sfuggiti al controllo di chi li aveva rapiti e si stavano avvicinando a una posizione dell’Idf nella zona di Shejaiya, a Gaza City, dove negli ultimi giorni si sono verificati pesanti combattimenti.

Il tragico errore e le reazioni in Israele

Vedendoli avvicinarsi, un soldato israeliano avrebbe aperto il fuoco gridando: «Terroristi». Due degli ostaggi sono morti immediatamente, mentre uno di loro era fuggito al riparo in uno degli edifici circostanti, dove è stato raggiunto e ucciso dei militari israeliani nonostante chiedesse aiuto in ebraico, riporta il Guardian. Pare che l’edificio dove i tre si erano inizialmente nascosti, su cui si leggeva la scritta «SOS! Tre ostaggi!», fosse noto da alcuni giorni ai militari stanziati nell’area, che lo avevano però creduto una trappola. In seguito alla diffusione della notizia dell’uccisione, in Israele sono state indette nuove manifestazioni per chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in mano ad Hamas.

I negoziati per la liberazione degli ostaggi

Il primo ministro Benjamin Netanyahu è ora di nuovo nel mirino delle polemiche politiche, per non aver messo la faccia sull’errore lasciando l’onere dell’annuncio della tragica uccisione dei connazionali al portavoce dell’Idf. E vede ora crescere la pressione, interna e internazionale, a riprendere le trattative indirette con Hamas perché siano liberati gli altri ostaggi in mano ai terroristi. Il Gabinetto di guerra israeliano dovrebbe discutere questa sera i risultati dell’incontro avuto la scorsa notte, forse ad Oslo, dal capo del Mossad David Barnea con il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani proprio su questo tema,. Quindi, alle 20.30 ora israeliana (le 19.30 in Italia), Netanyahu parlerà alla nazione.

Le IDF uccidono una madre e una figlia in una chiesa

Intanto, a Gaza non si arrestano i combattimenti. Oggi a finire sotto attacco sembra sia stata anche la parrocchia latina dell’enclave palestinese: sarebbero morte almeno due persone e cinque sarebbero rimaste ferite. A renderlo noto all’Ansa sono alcune fonti del Patriarcato latino di Gerusalemme. Secondo le informazioni filtrate, questa notte un carro armato israeliano aveva sparato verso la casa delle suore di Madre Teresa distruggendo il generatore elettrico che a sua volta avrebbe preso fuoco provocando gravi danni e ferendo alla gamba una sorella. Oltre alle religiose, nel luogo di culto cattolico dedicato alla Sacra Famiglia sono rifugiate circa 600 persone, in queste ore in preda alla paura mentre i cecchini israeliani sparano a chiunque si muova. Ad essere state ammazzate sarebbero una madre e una figlia, colpite mentre si spostavano per andare verso i bagni. Le informazioni continuano a filtrare in maniera difficoltosa a causa delle continue interruzioni della linea internet e telefonica.

