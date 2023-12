Gaza, l’esercito israeliano uccide per sbaglio tre ostaggi: «Un tragico errore». Al Jazeera: «Un altro nostro giornalista è morto nella Striscia»

L’esercito israelieno ha ucciso «per un tragico errore» tre ostaggi durante i combattimenti a Shujaia, nel centro della Striscia di Gaza. A darne notizia è il portavoce militare Daniel Hagari. Stando alla versione fornita dall’esercito di Tel Aviv, i soldati israeliani hanno scambiato i prigionieri per sospetti terroristi e hanno sparato. Probabilmente, ha ipotizzato Hagari, i tre si erano appena liberati oppure sono rimasti incustoditi durante i combattimenti in città. Il portavoce ha precisato che l’esercito si assume la piena responsabilità per quanto accaduto. «Durante combattimenti – ha detto Hagari – un’unità dell’esercito ha identificato per errore tre israeliani come una minaccia. L’unità ha aperto il fuoco in loro direzione ed essi sono rimasti uccisi. Subito si è creato un sospetto». I tre ostaggi uccisi per errore dall’esercito isralieano sono Yotam Haim (che era stato rapito a Kfar Aza il 7 ottobre), Samer Talalka (rapito a Nir Am il 7 ottobre) e un terzo ostaggio la cui famiglia ha chiesto che rimanga anonimo. Stando alla versione del portavoce militare, Hamas avrebbe inviato contro i soldati israeliani alcuni terroristi suicidi, che sembravano disarmati. Secondo la televisione pubblica Kan, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre ostaggi israeliani indossassero capi di abbigliamento palestinesi. Sempre nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, l’esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato e portato in salvo i corpi senza vita di altri due soldati che erano stati rapiti lo scorso 7 ottobre. Stando alle informazioni fornite dal portavoce, si tratta di due 19enni: il caporale Nik Beizer e il sergente Ron Sherman.

Al Jazeera: «Ucciso un nostro giornalista»

Intanto l’emittente panaraba Al Jazeera ha annunciato che il giornalista Samer Abudaqa è morto mentre seguiva un attacco israeliano a una scuola di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Abudaqa stava coprendo l’offensiva dell’esercito dello Stato Ebraico insieme al capo dell’ufficio Wael Dahdouh, che è stato colpito da una scheggia al braccio ed è riuscito a raggiungere l’ospedale Nasser, dove è stato curato per ferite lievi. Abudaqa, invece, è rimasto intrappolato nella scuola per ore, perché i paramedici non sono riusciti a raggiungerlo a causa del fuoco israeliano, spiega Al Jazeera. Dal 7 ottobre all’8 dicembre, secondo le stime del Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), nella Striscia di Gaza e nelle zone al confine tra Israele e Libano sono stati uccisi in totale 63 giornalisti e lavoratori del settore dei media. Di questi, 56 erano palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi.

Foto di copertina: EPA/Mohammed Saber | Bombardamenti aerei israeliani sulla città di Dei Al Balah, nel sud della Striscia di Gaza (14 dicembre 2023)

