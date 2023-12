Gaza, la gente dà l’assalto ai tir con gli aiuti umanitari. E Hamas prende i convogli con le armi – I video

Dopo oltre 70 giorni di guerra tra Israele e Hamas, la situazione umanitaria per i civili palestinesi della Striscia di Gaza resta disperata, il ferreo controllo su quel che accade da parte di Hamas una costante. Lo dimostrano una serie di video diffusi oggi da media israeliani e da Ap. I camion di aiuti umanitari entrarti questa mattina nella Striscia dal valico di Rafah con l’Egitto sono stati letteralmente presi d’assalto dalla gente nonappena avvicinatisi al centro abitato. Giovani e giovanissimo hanno fatto a gara per arraffare quel che potevano, qualcuno è riuscito a salire su fino alla cima degli scatoloni e ha iniziato a gettarli alla folla nel frattempo radunatasi, altri ancora hanno tentato di aggrapparsi a un camion in corsa. Altri video mostrano invece come per evitare incidenti del genere miliziani armati – con ogni probabilità uomini di Hamas – abbiano preso immediatamente il controllo di altri tir, carichi di aiuti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Nelle immagini diffuse dal Times of Israel, si vedono alcuni miliziani seduti sopra i carichi dei camion armati di coltelli, bastoni e altre armi improvvisate, facendo chiaramente segno ai civili di stare a debita distanza, mentre suonano le sirene dei tir. Non è dato sapere che fine abbiano poi fatto quegli aiuti. Israele accusa da tempo Hamas di sottrarre provviste richieste a gran voce dalla comunità internazionale – cibo, medicinali, benzina – per i suoi uomini e i suoi scopi militari anziché per la popolazione civile della Striscia martoriata dalla guerra. Oggi, per la prima volta dall’inizio delle ostilità, camion di aiuti sono entrati a Gaza anche dal valico israeliano di Kerem Shalom, come richiesto nei giorni scorsi dagli Usa.

