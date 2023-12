Dramma in Premier League, il capitano del Luton collassa durante la partita: aveva già avuto un malore in campo a maggio

La partita di Premier League fra Bournemouth e Luton è stata improvvisamente interrotta quando, al 14′ del secondo tempo, il capitano della squadra ospite, Tom Lockyer, ha avuto un collasso mentre era in campo: il giocatore è crollato a terra al centro del rettangolo di gioco, lontano dall’azione. Immediato l’intervento dei soccorsi, mentre compagni di squadra, staff e avversari si disperavano per l’accaduto. Dopo essere rimasto a terra per diversi minuti, Lockyer è stato portato via in barella, il match definitivamente sospeso. Portato in ospedale, il 29enne gallese ha però fortunatamente ripreso conoscenza ed è tornato vigile. Sarà ciononostante sottoposto ad approfonditi controlli, anche perché quello accusato oggi è il secondo grave incidente del genere per Lockyer: solo pochi mesi fa aveva già avuto un arresto cardiaco in campo a Wembley, durante la finale dei playoff per la promozione in Premier League, poi vinta ai rigori dai suoi compagni contro il Coventry. Sottoposto all’epoca a un intervento chirurgico al cuore, dopo un mese il 29enne aveva avuto il via libera dei medici per tornare a giocare.

Il comunicato del club

«Non conosciamo la portata di quanto accaduto e quali saranno i prossimi passi, ma ringraziamo il Bournemouth e lo staff medico di entrambe le squadre per la loro risposta immediata, che è stata assolutamente straordinaria. Siamo dispiaciuti per tutti i tifosi presenti ma i giocatori di entrambe le squadre non erano nelle condizioni di continuare la partita dopo aver visto il loro amato compagno di squadra e amico portato via in quel modo. Ringraziamo tutti per i meravigliosi applausi e per aver cantato il nome di Lockyer all’interno dello stadio in un momento così difficile. Ora è il momento per tutti i nostri giocatori, staff e tifosi di riunirsi come facciamo sempre e dare il nostro amore e sostegno a Tom e alla sua famiglia», ha scritto in una commossa nota il club Luton Town.

