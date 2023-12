La Nasa ha sparato il video di un gatto nello spazio – Il video

La Nasa ha sparato nello spazio il video di un gatto che gioca con un puntatore laser sul divano. L’esperimento, denominato Deep Space Optical Communications, è stato fatto per verificare in quanto tempo uno streaming video ad altissima definizione ci impiega a viaggiare nello spazio. L’11 dicembre le immagini hanno coperto una distanza record di 31 milioni di chilometri, ovvero 80 volte la distanza Terra-Luna. L’obiettivo è dimostrare la possibilità di trasmettere grandi quantità di dati dallo spazio profondo a velocità fino a 100 volte superiori rispetto agli attuali sistemi di radiofrequenza, rivoluzionando così le comunicazioni spaziali in vista dell’approdo su Marte. Il video di test della durata di 15 secondi, caricato prima del lancio, è stato inviato alla velocità di 267 megabit al secondo dal ricetrasmettitore laser a bordo della sonda spaziale Psyche. Il segnale ha impiegato 101 secondi per arrivare sulla Terra ed essere ricevuto dal telescopio Hale dell’Osservatorio di Monte Palomar nella contea di San Diego, negli Stati Uniti. Ogni fotogramma è stato trasmesso in diretta al Jet Propulsion Laboratory della Nasa nel Sud della California, dove il video è stato riprodotto in tempo reale.

Leggi anche: