La Russa jr respinge le accuse di stupro, per 7 ore in procura: «Il rapporto era consenziente». Spuntano 4 video della serata

È durato quasi sette ore l’interrogatorio di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato indagato, assieme all’amico dj, dalla procura di Milano per una presunta violenza sessuale nei confronti di una ex compagna di liceo che lo ha denunciato. Il 19enne ha respinto ogni accusa e ha ribadito che il rapporto era consenziente, confermando quindi la versione fornita anche dall’amico Tommaso Gilardoni, anch’egli indagato. Il più giovane dei tre figli di Ignazio La Russa ha anche dato il consenso al prelievo del Dna. «Siamo certi che sia stato un passaggio processualmente favorevole al nostro assistito», hanno spiegato ai cronisti i legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano. L’interrogatorio è iniziato intorno alle 10 di mattina, con il 19enne che è stato ascoltato dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella.

Le accuse e i quattro video della procura

La Procura di Milano sta indagando Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale sulla base della denuncia di una ex compagna di liceo che ha accusato lui e Gilardoni. Quest’ultimo è stato ascoltato il 12 dicembre e ha respinto le accuse di stupro, ribadendo che la ragazza «era lucida e consapevole, era d’accordo con noi e ha avuto rapporti consenzienti sia con me che con Leonardo». Gilardoni, rispondendo alle domande dei magistrati, ha dato il suo consenso al prelievo di dna per la comparazione con la traccia genetica trovata sui reperti sequestrati e all’estrapolazione dei dati dal suo telefono. Anche Leonardo La Russa, difeso dall’avvocato Adriano Bazzoni, si professa innocente. Il Corriere della Sera ha rivelato che la Procura è in possesso di quattro video che documentano quanto avvenuto la notte del 18 maggio, quella in cui la ragazza ha denunciato di aver subito violenza. La 22enne aveva raccontato di aver trascorso la serata nel locale esclusivo Apophis e di aver bevuto un drink offerto dal giovane La Russa. Sarebbe quindi entrata in uno stato confusionale e di essersi risvegliata nuda la mattina dopo nell’appartamento del presidente del Senato. Alle sue domande, il 19enne le aveva detto di essere tornati insieme a casa dopo la discoteca e di aver consumato un rapporto con lui e con Gilardoni.

Foto di copertina: ANSA/Matteo Corner | Leonardo Apache La Russa esce dal tribunale di Milano (20 Dicembre 2023)

