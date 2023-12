No! Questa foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina

I detrattori delle auto elettriche continuano imperterriti nel tentativo di dimostrare alcuni difetti inventati di questi veicoli. Una strategia che abbiamo già visto a Roma è quella di far credere che le auto elettriche abbiano talmente poca autonomia da scaricarsi in mezzo alla strada, necessitando quindi del soccorso di un generatore a benzina. In verità, anche in questo caso – stavolta proveniente dall’Austria – la foto usata come presunta prova non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina.

Circola un’immagine in cui si vede un’automobile elettrica mentre viene ricaricata da un dispositivo trasportato su un carrello da un furgoncino.

Viene sostenuto che tale dispositivo sia un generatore a benzina e che il furgoncino sia alimentato a diesel.

In realtà, il furgoncino è sì a diesel, ma la foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina.

Perché il dispositivo mostrato è un semplice powerbank per automobili dotato di grande capacità di accumulo.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Dopo questa diventiamo tutti green

Mentre sopra l’immagine postata appare la scritta:

Dunque: un autovettura diesel, che traina un carrello appendice, con sopra caricato un gruppo elettrogeno a benzina, per ricaricare un’ auto elettrica in panne, che mio padre al mercato compro’.

La stessa foto, con una descrizione simile, era stata postata su X anche dal direttore della rivista Quattroruote Carlo Cavicchi, che ha poi rimosso il tweet. Ma la foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina, vediamo perché.

Non è un generatore a benzina

Tramite una ricerca immagini inversa – e come segnalano il debunker Paolo Attivissimo e AFP – si scopre che l’immagine venne fieramente pubblicata dal touring club austriaco, l’ÖAMTC, acronimo di österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub, nel 2019. La foto serviva per promuovere un nuovo servizio lanciato dalla compagnia, che consente, appunto, di ricaricare un’auto elettrica scarica in maniera rapida quel tanto che basta per raggiungere la prima colonnina di ricarica. Ovvero la stessa cosa che avviene in alcune città italiane con l’azienda eGap. In ogni caso, la foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina.

La powerbankmobile

Questo scriveva l’ÖAMTC nel proprio post su Facebook di quattro anni orsono.

«Se la batteria si scarica, ti portiamo del succo fresco! La nostra “PowerbankMobile” per auto elettriche ha completato con successo la sua prima prova pratica. Pronti a partire. In 20 minuti questa Mercedes elettrica ha ricevuto abbastanza energia per trasportare senza problemi il nostro membro alla successiva stazione di ricarica. Lo Troviamo piuttosto elettrizzante!».

Non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina

Come spiega la stessa compagnia, oltre all’evidente scritta «EV» sul dispositivo trasportato dal carrello, nell’immagine non c’è alcun generatore a benzina. Si tratta semplicemente di una grande batteria. Corrisponde al vero, invece, l’affermazione secondo cui il furgoncino sarebbe alimentato a diesel. Lo ha confermato l’ÖAMTC direttamente ad Afp. Tuttavia, nulla impedirebbe di fare la stessa cosa con un mezzo elettrico. Tanto che la cosa già avviene anche se i furgoni elettrici sono un parte minoritaria della flotta. Inoltre, facciamo notare che questa pratica non è diversa dal trasportare un tanica di benzina per rifornire un’auto a combustione interna rimasta a secco. Una cosa è certa, la foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina.

Conclusioni

Circola un’immagine in cui si vede un auto elettrica mentre viene ricaricata da un dispositivo trasportato su un carrello da un furgoncino. Viene sostenuto che tale dispositivo sia un generatore a benzina e che il furgoncino sia alimentato a diesel. In realtà, il furgoncino è sì a diesel, ma la foto non mostra un’auto elettrica ricaricata da un generatore a benzina. Perché il dispositivo mostrato è un semplice powerbank per automobili dotato di grande capacità di accumulo.

