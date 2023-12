SuperLega: le reazioni europee. Dall’Inghilterra con una legge per impedire la fuga dei club alla protesta della Liga in Spagna

Nel Regno Unito ci si prepara per la SuperLega, impedendo qualsiasi fuga dei club. Lo specifica il governo in una dichiarazione del Dipartimento per la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito. «Prendiamo atto della decisione della Corte di Giustizia europea in merito alla SuperLega europea. Il tentativo di creare una competizione separata – sottolineano nella nota – si è rivelato un momento cruciale nel calcio inglese ed è stato universalmente condannato dai tifosi, dai club e dal governo. Abbiamo intrapreso un’azione decisiva innescando la revisione della governance del calcio guidata dai tifosi, che richiedeva la creazione di un nuovo regolatore indipendente per il calcio inglese. A breve presenteremo una legislazione che renderà questo una realtà e impedirà ai club di unirsi a competizioni simili in futuro». Una reazione diversa si registra invece in Spagna, dove le squadre della Liga scenderanno in campo, tranne il Real Madrid, indosseranno una t shirt con la scritta “Gánatelo en el campo” ovvero “Guadagnatelo sul campo”.

Leggi anche: