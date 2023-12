Osimhen ha firmato il rinnovo con il Napoli: l’accordo fino al 2026

Victor Osimhen ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli, al termine di una lunga trattativa – iniziata lo scorso giugno – tra l’agente Roberto Calenda il presidente Aurelio De Laurentiis. È questo il regalo di Natale ai propri tifosi di cui aveva parlato in un’intervista al Tg1. Proprio dai social del produttore cinematografico è arrivato l’annuncio: «Fatto», ha scritto su X pubblicando una foto con la stretta di mano con il giocatore. L’intesa tra lo staff dell’attaccante nigeriano e la proprietà è stata raggiunta sulla base di un prolungamento del contratto di altri 12 mesi, dal 2025 al 2026. Trascinatore con 26 reti del Napoli di Luciano Spalletti nell’anno dello scudetto, Osimhen in questa stagione ha fatto più fatica, tra fastidi muscolari e guerra fredda con la società. Le tensioni si sono però sciolte ed entrambe le parti hanno ottenuto quello che volevano: prolungamento e clausola rescissoria che si aggira intorno ai 130 milioni di euro. La clausola permetterà al Napoli di non rinunciare al suo capocannoniere a meno di offerte irrinunciabili. Anche l’ingaggio subirà un pesante ritocco, secondo le informazioni filtrate in queste ore. Da 4,5 milioni di euro, dovrebbe esser stato raddoppiato e ora l’attaccante prenderà 10 milioni di euro netti a stagione.

